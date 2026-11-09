Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
09 Kasım 2026 19:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
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