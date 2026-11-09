Bakan Kurum, COP31 açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu | Video

09 Kasım 2026 14:06

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. İklim krizinin su, gıda, göç ve güvenlik sorunlarını derinleştirdiğine dikkat çeken Kurum, ülkeleri ortak sorumluluk ve iş birliği içinde hareket etmeye çağırdı.