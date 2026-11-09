Başkan Erdoğan: 'Türkiye Azerbaycan birbirine kopmaz bağla bağlı' | Video

09 Kasım 2026 13:53

Azerbaycan'ın Zafer Günü törenlerine katıldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan; Karabağ zaferinden "Terörsüz Türkiye" sürecine, ABD-İran geriliminden Rusya-Ukrayna savaşına ve KKTC'nin tanınmasına kadar birçok kritik başlıkta önemli değerlendirmelerde bulundu.