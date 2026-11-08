Ankara Ulus’ta İçişleri Bakanı Çiftçi dönüşüm projelerini yerinde inceledi | Video

08 Kasım 2026 13:42

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki Hacı Bayram-ı Veli Camii çevresi ile Ulus bölgesindeki dönüşüm projelerini yerinde inceledi. Tarihi dokuyu koruyarak bölgeyi güvensiz yapılardan arındıracaklarını belirten Bakan Çiftçi, Ulus’a modern bir Polisevi ve Vilayetler Evi kazandırılacağını açıkladı.