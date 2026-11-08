Başkan Erdoğan Azerbaycan'da! | Video
08 Kasım 2026 13:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Karabağ bölgesindeki Füzuli Uluslararası Havalimanı'na iniş yaparken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından karşılandı.
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