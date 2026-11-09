Başkan Erdoğan'dan 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalar | Video
09 Kasım 2026 15:02
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 111. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Yönetici zor günde vatandaşın yanında olmalı. Millet, yöneticilerden emaneti korumasını bekler." dedi. Başkan Erdoğan sosyal medya vurgusunda da bulunarak, "Sosyal medya çağında en fazla örselenen değerlerimizin başında mahremiyet bulunuyor." ifadelerini kullandı.
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