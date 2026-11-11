Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile fidan dikimi gerçekleştirdi | Video
11 Kasım 2026 12:50
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi'nde zeytin fidanı dikti.
Başkan Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ne katıldı.
Başkan Erdoğan ve Guterres, 81 ilde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla eş zamanlı yapılan ağaçlandırma etkinliği kapsamında, zirve alanına zeytin fidanı dikti.
Programda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yer aldı.
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