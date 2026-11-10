Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü: Başkan Erdoğan ve Devlet erkanı Anıtkabir'de | Video

10 Kasım 2026 09:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.