Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü: 17 kişi hayatını kaybetti!
17 Kasım 2026 18:56
Rusya'nın Kemerovo bölgesinde askeri kargo uçağı düştü. Bölge Valisi İlya Seredyuk, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
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