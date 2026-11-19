Antalya Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye katıldı | Video
19 Kasım 2026 15:19
AK Parti'ye katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Samimi ve sıcak karşılamanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antalya için önemli bir adım atmaktan büyük onur duyuyorum. Antalya'nın siyasi tartışmalara ayıracağı vakti yok" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
45:41
04:30
Antalya Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye katıldı | Video 19.11.2026 | 15:19
02:02
Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer AK Parti'ye katıldı | Video 19.11.2026 | 15:16
03:27
02:33
İsrail'de sistematik nefret: Çocuklar bile siyonist yetişiyor | Video 19.11.2026 | 09:39
02:43
Doktor Pelin Pınar'ın son görüntüleri ortaya çıktı 18.11.2026 | 19:41
01:20
46:12
Başkan Erdoğan: "Bizim tek pusulamız Türk milletidir" | Video 18.11.2026 | 13:39
03:17
Otogarda 200 dükkan mühürlendi: Esnaf İBB'ye isyan etti | Video 18.11.2026 | 09:23
04:52
ABD'de istihbarat iletişim ağı çöktü 17.11.2026 | 20:19
00:25
Yeni imajı gündem oldu! Sevda Demirel yüzüne yapay çil yaptırdı! 17.11.2026 | 19:32
02:14
Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü: 17 kişi hayatını kaybetti! 17.11.2026 | 18:56
38:42
00:27
30:04
05:01
03:36
06:37
Bakan Kurum: "Gazze'nin çocuklarını hep yüreğimizde taşıyoruz" | Video 14.11.2026 | 14:42
12:13
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 12.11.2026 | 21:30
04:10
Bakan Göktaş COP31 Zirvesi'nde A Haber'e konuştu 12.11.2026 | 19:27