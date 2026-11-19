Antalya Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir AK Parti'ye katıldı | Video

19 Kasım 2026 15:19

AK Parti'ye katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Samimi ve sıcak karşılamanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Antalya için önemli bir adım atmaktan büyük onur duyuyorum. Antalya'nın siyasi tartışmalara ayıracağı vakti yok" dedi.