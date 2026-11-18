Otogarda 200 dükkan mühürlendi: Esnaf İBB'ye isyan etti | Video
18 Kasım 2026 09:33
İstanbul Büyük Esenler Otogarı’nda yangın yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 200 iş yeri mühürlendi. Dükkanların sahibi olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eksik yangın tesisatını tamamlamadığını öne süren esnaf, hem işinden hem de ekmeğinden oldu. Esnaf hem dükkanları tadil etmeyen hem de ceza kesen İBB’ye isyan etti.
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