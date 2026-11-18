Başkan Erdoğan: "Bizim tek pusulamız Türk milletidir" | Video

18 Kasım 2026 13:39

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Gazze'deki İsrail zulmüne tepki gösteren Başkan Erdoğan "Başkaları gözleri ve kulaklarını kapatsa bile biz Gazze'deki zulme sessiz kalmayacağız" dedi. “Bizim tek pusulamız Türk milletidir” diyen Başkan Erdoğan, emekli maaşlarına yönelik iyileştirmenin sene başından önce hayata geçirileceğini açıkladı. Fon meselesine değinen Erdoğan “Bugüne kadar yapılan toplam ödeme 161 milyar liraya ulaştı. Tasfiyelerde devletin kasasından tek kuruş harcanmadı” ifadelerini kullandı.