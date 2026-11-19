İsrail'de sistematik nefret: Çocuklar bile siyonist yetişiyor | Video
19 Kasım 2026 09:39
İsrail televizyonlarında Gazzelilere yönelik insanlık dışı söylemlerin ardından bu kez sosyal medyaya yansıyan görüntüler, nefretin toplumun her kesimine yayıldığını gözler önüne serdi. İsrailli sivillerin, hatta ilkokul çağındaki çocukların bile Filistinlilere yönelik ırkçı ifadeleri kameraya yansıdı. Netanyahu iktidardan gitse bile yıllardır beslenen sistematik nefretin sona ermesi kolay görünmüyor.
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