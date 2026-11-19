Kırmızı bültenle aranıyorlardı: Bakan Çiftçi duyurdu!
19 Kasım 2026 21:22
İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 2 kişinin daha Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu.
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