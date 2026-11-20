SON DAKİKA… Fon soruşturmasında son durum! Hangi adımlar atıldı? | Video

20 Kasım 2026 12:51

SON DAKİKA… 17 Eylül’de başlayan fon meselesinde devlet vakit kaybetmeden kritik adımları attı. Bir yandan SPK, MASAK ve ilgili kurumların incelemeleri sürerken bir yandan da soruşturma başlatıldı. Başkan Erdoğan talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu görevlendirildi, 1 milyon liraya kadar ara ödemeyi öngören yasa 18 günde çıkarıldı. Bugüne kadar 444 bin 987 yatırımcıya 161 milyar TL ödeme yapıldı. Yeni mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına Sermaye Piyasaları Yeni Kanun Taslağı hazırlandı.