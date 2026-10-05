Müge Anlı'daki Hamid Yorulmaz dosyasında anne ve dayı gözaltında: Hastane çıkışı tavırları isyan ettirdi... | Video

05 Ekim 2026 14:50

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında biyolojik babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın dosyasında ilişkin soruşturma başlatılmıştı. 4 ayrı suç kapsamında başlatılan soruşturmada "çocuğun soy bağının değiştirilmesi" iddialarına ilişkin anne ve dayısı gözaltına alındı. İkilinin gözaltı esnasındaki tavrı pes dedirtti. Anne Nihal Beyit ifadesinde Hamid'in biyolojik babası olduğunu iddia ettiği bir ismi işaret etti.