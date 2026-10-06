Çekmeköy'de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
06 Ekim 2026 22:04
Çekmeköy'de araç içinde silahla vurulmuş halde bulunan ve fon soruşturmasında ismi geçen A.E.B.'nin (46), hayatını kaybetmeden önce aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı.
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