Video Haber Çekmeköy'de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı
Çekmeköy'de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de araç içinde ölü bulunmuştu: Son görüntüleri ortaya çıktı

06 Ekim 2026 22:04

Çekmeköy'de araç içinde silahla vurulmuş halde bulunan ve fon soruşturmasında ismi geçen A.E.B.'nin (46), hayatını kaybetmeden önce aracıyla seyir halindeki son görüntüleri ortaya çıktı.

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