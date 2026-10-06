17 yaşındaki kıza saldıran şahıs, babanın ve vatandaşların gazabına uğradı: O anlar kamerada | Video
06 Ekim 2026 14:38
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 17 yaşındaki genç kız, çay ocağından çıktığı sırada arkasından gelen 54 yaşındaki şahsın saldırısına uğradı. Kızın yardımına koşan babası ve çevredeki vatandaşlar, şüpheliyi etkisiz hale getirerek polise teslim etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.Cumhuriyet Mahallesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana gelen olayda, akşam saatlerinde babasıyla birlikte bulunan 17 yaşındaki N.C., çay ocağından çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı bulunmadığı iddia edilen A.A. (54) isimli şahıs tarafından arkasından takip edildi. Bir süre sonra genç kıza saldıran şahıs, darp etmeye başladı. Saldırı sırasında genç kızın yardımına babası ve çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların müdahalesiyle genç kız şüphelinin elinden kurtarılırken, öfkelenen bazı vatandaşlar A.A.'yı darp ederek etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, saldırı sırasında yaralanan genç kız kontrol gayesiyle hastaneye sevk edildi.
Öte yandan olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kızın çay ocağından çıkarken şahsın saldırması, vatandaşların olaya müdahale etmesi ve bazı vatandaşların şahsı darp emesi yer alıyor.
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