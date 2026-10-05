Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi? | Video
05 Ekim 2026 12:15
Adana ve Osmaniye’de peş peşe yaşanan depremlerin ardından akıllarda soru işaretleri oluştu. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ‘Art arda gelen depremler büyük bir depremin habercisi mi?’ sorusuna yanıt verdi. İşte detaylar…
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