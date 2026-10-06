Video Yaşam Husumetlilerinin evine 2 kez silahlı saldırı düzenlediler! Dehşet anları kamerada | Video
Husumetlilerinin evine 2 kez silahlı saldırı düzenlediler! Dehşet anları kamerada | Video

Husumetlilerinin evine 2 kez silahlı saldırı düzenlediler! Dehşet anları kamerada | Video

06 Ekim 2026 11:01

Adana'da İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ve akrabası A.K. (17), husumetli oldukları İsmail S.'nin (30) evini farklı tarihlerde 2 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırılar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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