Husumetlilerinin evine 2 kez silahlı saldırı düzenlediler! Dehşet anları kamerada | Video

06 Ekim 2026 11:01

Adana'da İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ve akrabası A.K. (17), husumetli oldukları İsmail S.'nin (30) evini farklı tarihlerde 2 kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırılar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.