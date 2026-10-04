Kozan'da yıldırım düşme anı kamerada
04 Ekim 2026 22:29
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınayı görüntülemek için çatıya çıkan muhabirler, yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.
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