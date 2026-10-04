Video Yaşam Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

04 Ekim 2026 23:29

Edirne'de traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

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