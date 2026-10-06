Vincenzo Montella'dan Avrupa Şampiyonası hedefi!
06 Ekim 2026 00:38
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya karşısında 3-1 mağlup oldukları maçtan sonra konuştu.
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