Eyüpsultan'da yediemin otoparkında yangın! Müdahale devam ediyor... | Video

05 Ekim 2026 16:42

Eyüpsultan'da çok sayıda aracın bulunduğu yediemin otoparkında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.