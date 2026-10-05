Video Yaşam Alkol denetiminden kaçtı! Çalılıkta uyudu: Tekrar kaçtı... Bursa'daki lüks otomobil sürücüsüne rekor ceza | Video
Alkol denetiminden kaçtı! Çalılıkta uyudu: Tekrar kaçtı... Bursa'daki lüks otomobil sürücüsüne rekor ceza | Video

Alkol denetiminden kaçtı! Çalılıkta uyudu: Tekrar kaçtı... Bursa'daki lüks otomobil sürücüsüne rekor ceza | Video

05 Ekim 2026 12:55

Bursa'da alkol denetimini gören sürücü, lüks spor otomobilini geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri kısa sürede otomobili bulsa da, sürücü çalılıklara kaçtı. Burada uyuyan sürücü, kendisini bulan ekiplere, "Uyuyordum ya, horladım" mı diye sordu. Alkolmetreyi de üflemeyen sürücü yaya olarak tekrar kaçtı. Sürücüye 550 bin lira para cezası kesilirken, otomobil ise otoparka çekildi. Daha önce de 2 kez yakalanan şahsın ehliyetine 2042 yılına kadar el konuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde farklı noktalara kurdukları denetimlerle trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 16 AIA plakalı 10 milyonluk lüks otomobil sürücüsü, aracını geri vitese takarak kaçmaya çalıştı. Ekipler kısa sürede kaçan otomobilin peşine düşüp aracı park halinde buldu. Sürücünün çalılık alana kaçtığını değerlendiren ekipler, burada sürücüyü aramaya başladı. 10 dakikalık arama sonrası sürücü uyurken bulundu.

"UYUYORDUM YA, HORLADIM MI"

Otomobil sürücüsü Kaya Ali A.'yı uyurken bulan ekipler, sürücüye "Ne yapıyorsun burada" diye sordu. Sürücü ise, "Uyuyordum ya, horladım mı" diye cevap verdi. Sonrasında gazetecinin "Orada uyunur mu abi" sorusuna ise, "Vallahi uyumuşum" diye cevap veren sürücü sonrasında polislerle sohbet etmeye başladı. Yoldan geçen araçları gören sürücü, "Oğlum siz kumpas mı kuruyorsunuz bana" dedi. Polis memurunun alkolmetreyi uzatması sonrası üflemeyeceğini söyleyen sürücü, bir anda koşarak kaçtı. Sürücüye, 550 bin lira idari para cezası kesilirken, 10 milyonluk otomobil ise 60 gün süreyle men edilerek otoparka çekildi.

Sanayide motor ustası olduğu öğrenilen şahısın daha önce de ehliyetine 2 kez el konulduğu ve alkolmetreyi üflemediği için 5 yıl daha ceza alarak 2042 yılına kadar araç kullanamayacağı belirtildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alkol denetiminden kaçtı! Çalılıkta uyudu: Tekrar kaçtı... Bursa’daki lüks otomobil sürücüsüne rekor ceza | Video 03:25
Alkol denetiminden kaçtı! Çalılıkta uyudu: Tekrar kaçtı... Bursa'daki lüks otomobil sürücüsüne rekor ceza | Video 05.10.2026 | 12:55
Adana’da sır ölüm: Sevgilisinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmişti! Eski eşinden akılalmaz iddialar... | Video 03:46
Adana'da sır ölüm: Sevgilisinin penceresinden düşüp hayatını kaybetmişti! Eski eşinden akılalmaz iddialar... | Video 05.10.2026 | 12:40
Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı | Video 05:11
Bir gecede hayatı değişti! İşten dönüp koltukta uyudu: Sabah kalktığında felç olduğunu anladı | Video 05.10.2026 | 12:13
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi? | Video 07:20
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy’dan önemli açıklamalar! Peş peşe yaşanan sarsıntılar neyin habercisi? | Video 05.10.2026 | 11:33
Nevşehir’de tır, zincirleme kazaya neden oldu! Kaza kamerada 00:42
Nevşehir’de tır, zincirleme kazaya neden oldu! Kaza kamerada 05.10.2026 | 09:26
Tuzla’da şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video 00:19
Tuzla'da şantiyeden 1.4 milyonluk kablo çalan hırsızlar yakalandı | Video 05.10.2026 | 09:23
Bursa’da mobilya fabrikasında korkutan yangın! | Video 02:19
Bursa'da mobilya fabrikasında korkutan yangın! | Video 05.10.2026 | 09:04
Kim Milyoner Olmak İster’de cevabıyla şaşırtan Osmanlı sorusu! 02:58
Kim Milyoner Olmak İster’de cevabıyla şaşırtan Osmanlı sorusu! 05.10.2026 | 00:33
Edirne’de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 01:22
Edirne'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı 04.10.2026 | 23:29
Kozan’da yıldırım düşme anı kamerada 01:06
Kozan'da yıldırım düşme anı kamerada 04.10.2026 | 22:29
Düzce’de ışıklarda iki araç çarpıştı: 2 yaralı 01:22
Düzce’de ışıklarda iki araç çarpıştı: 2 yaralı 04.10.2026 | 21:39
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi böyle görüntülendi 00:55
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi böyle görüntülendi 04.10.2026 | 17:17
Adana ve Osmaniye’de peş peşe depremler! O anlar kamerada 01:42
Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! O anlar kamerada 04.10.2026 | 16:14
SON DAKİKA! Adana ve Osmaniye’de peş peşe depremler! İşte AFAD’dan ilk açıklama | Video 40:36
SON DAKİKA! Adana ve Osmaniye'de peş peşe depremler! İşte AFAD'dan ilk açıklama | Video 04.10.2026 | 15:55
Adıyaman’da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı | Video 01:35
Adıyaman'da pes dedirten hırsızlık! Kasadaki parayı çaldı: İçeceğini içip öyle çıktı | Video 04.10.2026 | 15:36
Kağıthane’de 3 gün esir tutulmuşlardı: Korkunç işkencenin detaylarını anlattı! ’Sırtımızda naylon eritip...’ | Video 05:44
Kağıthane’de 3 gün esir tutulmuşlardı: Korkunç işkencenin detaylarını anlattı! 'Sırtımızda naylon eritip...' | Video 04.10.2026 | 12:22
3 yıldır evden çıkmıyor... Sanal alem bağımlısı Barış’tan tişörtlü mesaj: Ben artık iflah olmam | Video 08:30
3 yıldır evden çıkmıyor... Sanal alem bağımlısı Barış'tan tişörtlü mesaj: "Ben artık iflah olmam" | Video 04.10.2026 | 12:01
Antalya’da oto galeriye kundaklama anı kamerada: 6 araca benzin döküp ateşe verdi! 04:46
Antalya’da oto galeriye kundaklama anı kamerada: 6 araca benzin döküp ateşe verdi! 04.10.2026 | 11:55
Avcılar’da devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 05:20
Avcılar’da devrilen ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 04.10.2026 | 10:53
İstanbul’da kuryeye feci dayak: Sebebi pes dedirtti! ’Sana özür videosu çektireceğiz’ | Video 00:38
İstanbul’da kuryeye feci dayak: Sebebi pes dedirtti! 'Sana özür videosu çektireceğiz' | Video 04.10.2026 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA