Fatih'te 2 katlı bina alev alev yandı: 1 ölü | Video
06 Ekim 2026 09:23
Fatih'te 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın, itfaiyenin çalışmalarının ardından söndürülürken, binada yalnız kalan Erdinç L.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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