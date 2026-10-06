Polisten kaçarken ters yöne girdi, kaldırımda sıkıştı
06 Ekim 2026 20:07
Manisa'nın Soma ilçesinde plakasız araçla polisten kaçan sürücü, ters yöne girerek kaldırımda bulunan trafo ile direk arasına sıkıştı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
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