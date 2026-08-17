Video Yaşam Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı

Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı

17 Ağustos 2026 09:37

Esenyurt’ta işe gitmek için evden çıkan genç kızı takip eden motorlu iki şahıs, yaklaşık 100 bin TL değerindeki son model cep telefonu elinden çekip kaçtı. Yaşananlar park halindeki bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt'un Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan Esenbahçe durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde bir genç kız, motosikletle gelen iki kişi tarafından takip edildi. Şüphelilerden birinin kask, diğerinin ise kar maskesi taktığı öğrenildi.
Motosikletten inen şüpheli, genç kızın yaklaşık 100 bin TL değerindeki cep telefonunu zorla elinden alarak motosiklette bekleyen diğer şüphelinin yanına kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların müdahale etmeye çalışmasına rağmen şüpheliler motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
Olay anı, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekipleri, güvenlik kamerası ve araç kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı 00:35
Esenyurt’ta genç kızın telefonunu sokak ortasında çalıp kaçtılar: O anlar araç kamerasına yansıdı 17.08.2026 | 09:34
Erzurum’da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 00:08
Erzurum'da feci kaza! Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı | Video 17.08.2026 | 09:17
Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video 02:47
Vahşetin adresi Kayseri! Tartıştığı kadını otelin 5. katından aşağıya attı | Video 17.08.2026 | 08:58
Hatay’da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 01:36
Hatay'da seyir halindeki tır alev alev yandı | Video 17.08.2026 | 08:45
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru heyecan yarattı! 02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de 200 bin TL’lik soru heyecan yarattı! 17.08.2026 | 00:21
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nin bahçesinde yangın | Video 02:14
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nin bahçesinde yangın | Video 16.08.2026 | 16:49
Kazdağları’nda yıldırım sonucu orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 00:37
Kazdağları'nda yıldırım sonucu orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale ediliyor 16.08.2026 | 16:47
Alihan Kuriş soruşturması: Köln’de inşa ettiği dev tesis böyle görüntülendi | Video 00:25
Alihan Kuriş soruşturması: Köln’de inşa ettiği dev tesis böyle görüntülendi | Video 16.08.2026 | 16:07
Öldürülen Fırat’ın annesi: ’Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var’ | Video 02:38
Öldürülen Fırat'ın annesi: 'Şüpheliler kadın kıyafetiyle kaçıyorlar, görüntüler var' | Video 16.08.2026 | 15:52
Adana’da sağanak yağış sele dönüştü! Kuvvetli fırtına çatıyı sokağa uçurdu | Video 04:19
Adana'da sağanak yağış sele dönüştü! Kuvvetli fırtına çatıyı sokağa uçurdu | Video 16.08.2026 | 14:58
SON DAKİKA: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 06:09
SON DAKİKA: Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında şok detaylar! Hilmi Tuna Kuriş’e yönelik aramada 200 kilo külçe altın ele geçirildi | Video 16.08.2026 | 14:31
Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı: O anlar kamerada 01:40
Boğulmak üzere olan çocuğu vatandaşlar son anda kurtardı: O anlar kamerada 16.08.2026 | 13:59
Uskumruköy’de otoyolda kaza! 1’i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video 00:16
Uskumruköy'de otoyolda kaza! 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti... | Video 16.08.2026 | 13:58
Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada 02:20
Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada 16.08.2026 | 13:02
Başakşehir’de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video 00:14
Başakşehir'de trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletliye verilen ceza dudak uçuklattı! | Video 16.08.2026 | 12:38
Çocukluk arkadaşını silahla vurdu: ’Beni aradığını söylediler, korkutmak için ateş ettim’ | Video 00:54
Çocukluk arkadaşını silahla vurdu: 'Beni aradığını söylediler, korkutmak için ateş ettim' | Video 16.08.2026 | 10:52
Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video 00:39
Tribünde skandal olay: Küçük çocuğun formasını zorla çıkarttırdı! Başsavcılık harekete geçti… | Video 16.08.2026 | 10:44
Motosiklet, yolda aniden duran araca çarptı...Kaza anı kamerada 01:30
Motosiklet, yolda aniden duran araca çarptı...Kaza anı kamerada 16.08.2026 | 10:19
Eyüpsultan’da otomobil taksiye çarptı, kaza sonrası taraflar birbirine girdi: Kaza anı kamerada 07:58
Eyüpsultan'da otomobil taksiye çarptı, kaza sonrası taraflar birbirine girdi: Kaza anı kamerada 16.08.2026 | 10:08
Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada 01:53
Kuyumcudan çıkan kadının çantasına saldırdı! Motosikletli gaspçı kamerada 16.08.2026 | 10:00

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA