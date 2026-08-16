Video Yaşam Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada
Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada

Halı saha maçı sırasında rahatsızlanan 20 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti... O anlar kamerada

16 Ağustos 2026 13:53

Avcılar'da halı saha maçı sırasında fenalaşan Ahmet Gül (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gül'ün 20 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

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Olay, 15 Ağustos'ta Üniversite Mahallesi'nde bulunan halı sahada meydana geldi. Yaklaşık 20 gün önce askerlik görevini tamamlayarak ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Ahmet Gül, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Gül'ü hastaneye kaldırdı. Ahmet Gül, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gül'ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FENALAŞTIĞI ANLAR KEMARADA

Ahmet Gül'ün halı sahada fenalaştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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