Eskişehir merkezli 19 ilde 'sahte modem' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı | Video

15 Ağustos 2026 13:29

Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet altyapısının değiştiği yalanıyla vatandaşlara piyasa değerinin altında ve uyumsuz modem satarak yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden 90 şüpheli yakalandı.