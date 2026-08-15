Eskişehir merkezli 19 ilde 'sahte modem' operasyonu: 90 şüpheli yakalandı | Video
15 Ağustos 2026 13:29
Eskişehir merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, internet altyapısının değiştiği yalanıyla vatandaşlara piyasa değerinin altında ve uyumsuz modem satarak yaklaşık 116 milyon TL haksız kazanç elde eden 90 şüpheli yakalandı.
ALTYAPIYA UYUMSUZ VE PİYASA DEĞERİNİN ALTINDA MODEMLER GÖNDERİLDİ
Teknik zorunluluk ve resmi işlem algısı oluşturarak vatandaşların serbest iradesini baskı altına alan şüphelilerin, kapıda ödeme yöntemiyle satış yaptıkları anlaşıldı. Mağdurlara gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut altyapılarla uyumsuz olduğu, piyasa değerinin oldukça altında kaldığı, vaat edilen indirimlerin uygulanmadığı ve cihazların aktif olarak kullanılamadığı belirlendi. Dosya kapsamında Türkiye genelinde 801 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği belirlendi.
116 MİLYON TL PARA GİRİŞİ VE 43,5 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA EL KOYMA
Şüphelilere ait hesaplarda mağdurlardan aktarıldığı değerlendirilen yaklaşık 116 milyon TL para girişi olduğu tespit edildi. 14 Ağustos 2026 tarihinde Eskişehir merkezli; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 90 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon neticesinde çok sayıda şüphelinin yanı sıra 13 şirketin banka ve kripto varlık hesaplarına el konuldu. Ayrıca suçtan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen toplam tahmini değeri 43 milyon 500 bin TL olan 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsa muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.
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