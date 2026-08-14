Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video

14 Ağustos 2026 16:52

Bursa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 13 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan U.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.