Sahte bankacı ormana kaçtı, polis yakaladı | Video
14 Ağustos 2026 16:52
Bursa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle 13 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan U.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu ormanlık alanda yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, firari şüphelinin Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saklandığını tespit etti.
Ekipler, ormanlık alanda düzenledikleri operasyonla U.K.'yi yakaladı. Vatandaşları kandırmak için sahte bankacı olarak hareket ettiği belirtilen şüphelinin, polisten kaçarken rotayı bu kez bankadan değil, ormandan yana çevirdiği görüldü.
BANKADAN ORMANA, ORMANDAN CEZAEVİNE
Polis ekiplerinden kurtulmak için ormanlık alana saklanan U.K.'nin kaçış planı uzun sürmedi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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