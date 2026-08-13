Kazdağları eteklerinde yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Video
13 Ağustos 2026 15:04
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağlarının eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederken, siyah dumanlar Edremit körfezinin bir çok noktasından görülüyor.
Yangının zeytinliklerin yanısıra çamlık alanda etkili olduğu ifade edildi. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Helikopterlerin de havadan yangına müdahale ettiği öğrenildi.
Jandarma da yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
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