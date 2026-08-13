Kazdağları eteklerinde yangın! Alevler yerleşim yerine yaklaştı | Video

13 Ağustos 2026 15:04

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kadıköy'de Kazdağlarının eteklerinde çıkan yangın, yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. Alevlere orman ve büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale ederken, siyah dumanlar Edremit körfezinin bir çok noktasından görülüyor.