Eskişehir’de U dönüşü yapan otomobile başka bir otomobilin çarpma anı kamerada | Video
13 Ağustos 2026 14:58
Eskişehir’de U dönüşü yapmak isteyen otomobile karşı yönden gelen bir başka otomobilin çarptığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin dönüş yaptığı esnada karşıdan gelen aracın çarpma anı net bir şekilde yer aldı.
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