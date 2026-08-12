Şişli'de 25 yaşındaki Nilda Müge Şahin'i öldürüp kaçmıştı: Katil zanlısı, genç kızın mezarı yakınında yakalandı | Video
12 Ağustos 2026 16:56
İstanbul Şişli’de takıntı yaptığı eski kız arkadaşı Nilda Müge Şahin’i (25) öldüren katil zanlısı Nazir Ilgın (35) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Ayazağa’da ormanlık alanda genç kızın mezarının yakınlarında yakalandı. Şüpheli işlemleri için Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilecek.
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