Aniden şerit değişti: Kazaya neden oldu!
11 Ağustos 2026 17:55
Bolu'da aniden şerit değiştiren bir yolcu otobüsü otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Kaza sonrası otobüs yoluna devam ederken, otomobil içerisindeki panik anları kameraya yansıdı.
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