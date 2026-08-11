Aniden şerit değişti: Kazaya neden oldu!

11 Ağustos 2026 17:55

Bolu'da aniden şerit değiştiren bir yolcu otobüsü otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Kaza sonrası otobüs yoluna devam ederken, otomobil içerisindeki panik anları kameraya yansıdı.