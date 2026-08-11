SON DAKİKA! Gram altın rekor tazeledi: İslam Memiş altın için beklenen seviyeyi açıkladı | Video
11 Ağustos 2026 12:41
Son dakika haberi: Altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı kazançla kapatmasının ardından pazartesi gününe yükselişle başladı. Küresel yatırımcılardan gelen kar satışları sonrası ons altın 4 bin 400 doların altına kadar geriledi. 12 Ağustos Çarşamba günü açıklanacak ABD enflasyon verileri fiyatları etkileyecek. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş dikkat edilmesi gereken seviyeleri açıkladı.
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