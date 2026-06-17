Gram altında ralli başlıyor mu? İslam Memiş FED sonrası için rakam verdi

17 Haziran 2026 | 15:05

ABD ve İran'ın 28 Şubat'ta başlayan savaşın barış mutabakatı ile sona ermesinin ardından altın başta olmak üzere değerli metallerde gözler Fed faiz kararına çevrildi. Ons altın kritik karar öncesinde 4. günü de yükselişle tamamladıktan sonra 4.360 dolar seviyesinde beklemeye geçti. Ons gümüş ise 70 dolar sınırında fiyatlanmaya başladı. Gram altın ve gümüşte de gözler FED'den gelecek açıklamalara çevirlirken Finans Analisti İslam Memiş, faiz kararı sonrasında yaşanacaklara işaret etti.