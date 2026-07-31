Mersin'de markette çocuğu darbeden şüpheli gözaltında
31 Temmuz 2026 21:32
Olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde bir market içinde meydana geldi. M.E.'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı iddia edilen 4 çocuk, markete sığındı.
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