Balıkesir'in Susurluk ilçesinde orman yangını | Video
31 Temmuz 2026 16:01
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
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