Video Yaşam Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video
Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video

Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video

30 Temmuz 2026 16:43

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Ada Göl Mesire Alanı’nın yanında bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde ormanlık araziye sıçramadan söndürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Yangın, Adagöl Mesire alanının yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir ağaçlık alanda yangın meydana geldi. Yürüyüş yapmak için mesire alanına gelen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Markette unuttuğu telefonunu almak için tekrar yolun karşısına geçmek istedi, hayatını kaybetti! Kaza kamerada 00:18
Markette unuttuğu telefonunu almak için tekrar yolun karşısına geçmek istedi, hayatını kaybetti! Kaza kamerada 30.07.2026 | 16:46
Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 01:23
Kuşadası’nda ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü | Video 30.07.2026 | 16:40
Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video 00:30
Trafiği durdurdu, yola saçılan paralarını toplamaya çalıştı | Video 30.07.2026 | 15:54
Kahta’da işçilerin kaldığı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 01:35
Kahta'da işçilerin kaldığı evde yangın: 2 kişi dumandan etkilendi | Video 30.07.2026 | 15:50
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada | Video 01:17
Esenyurt’ta yolda bulduğu kartla 10 bin liralık alışveriş yapan şüpheli kamerada | Video 30.07.2026 | 15:00
Muğla’da alevlerin arasından kurtardığı keçiyi sırtında taşıdı | Video 00:14
Muğla'da alevlerin arasından kurtardığı keçiyi sırtında taşıdı | Video 30.07.2026 | 14:51
Balıkesir’de bir orman yangını daha! Sındırgı’da da orman yangını başladı | Video 01:36
Balıkesir'de bir orman yangını daha! Sındırgı'da da orman yangını başladı | Video 30.07.2026 | 14:07
Sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 180 bin TL ceza | Video 01:15
Sahte plakalı kamyonetin sürücüsüne 180 bin TL ceza | Video 30.07.2026 | 14:01
Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı | Video 00:19
Emlakçıyı öldürüp, kendini vurduğu olayın görüntüsü ortaya çıktı | Video 30.07.2026 | 13:44
Demir korkuluklara sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı | Video 00:45
Demir korkuluklara sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı | Video 30.07.2026 | 13:36
Fırtına nedeniyle 5. katın penceresi yere düştü! Kaldırımda yürüyen şahıs saniyelerle kurtuldu | Video 02:40
Fırtına nedeniyle 5. katın penceresi yere düştü! Kaldırımda yürüyen şahıs saniyelerle kurtuldu | Video 30.07.2026 | 13:24
Tartıştığı kişiyi ensesinden bıçakladı! Bakırköy’de dehşete düşüren kavgada, işportacı yakalandı | Video 01:47
Tartıştığı kişiyi ensesinden bıçakladı! Bakırköy'de dehşete düşüren kavgada, işportacı yakalandı | Video 30.07.2026 | 13:09
Ankara’da infial yaratan görüntüler! 2 kız çocuğunu korumak isterken kabusu yaşadı: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi! | Video 02:25
Ankara’da infial yaratan görüntüler! 2 kız çocuğunu korumak isterken kabusu yaşadı: Yaşlı adam öldüresiye darp edildi! | Video 30.07.2026 | 13:03
Iğdır’da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 00:25
Iğdır'da siber dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı | Video 30.07.2026 | 11:51
Otobüsle otomobil kavşakta çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti | Video 00:31
Otobüsle otomobil kavşakta çarpıştı! Genç sürücü hayatını kaybetti | Video 30.07.2026 | 11:48
E-5’te tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 03:03
E-5'te tekme tokat birbirlerine girdiler! O anlar kamerada | Video 30.07.2026 | 11:36
Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video 02:17
Yavru kedi polis arabasına sıkıştı! Uzun müdahaleler sonucu çekiciyle kurtarıldı | Video 30.07.2026 | 11:13
Bartın’da 2 katlı ahşap ev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 00:24
Bartın'da 2 katlı ahşap ev yandı, kullanılamaz hale geldi! | Video 30.07.2026 | 10:57
Diyarbakır’da biçerdöver cayır cayır yandı | Video 00:17
Diyarbakır’da biçerdöver cayır cayır yandı | Video 30.07.2026 | 10:52
Trabzon’da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 02:34
Trabzon'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı! | Video 30.07.2026 | 10:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA