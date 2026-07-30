Demir korkuluklara sıkışan kedi, ekipler tarafından kurtarıldı | Video 30 Temmuz 2026 13:41 Kırıkkale'de demir korkuluklara sıkışan yavru kedi, belediye itfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesiyle zarar görmeden kurtarıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Çalılıöz Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde demir korkulukların arasında sıkışan yavru kediyi fark eden vatandaşlar, durumu Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, kedinin zarar görmemesi için kontrollü bir çalışma başlattı. Ekipler, kediyi kısa sürede sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu görülen kedi, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Kurtarma sırasında bir vatandaşın itfaiye personeline nasıl müdahale etmesi gerektiği yönünde talimat vermeye çalışması ise dikkat çekti. Görevli personel ise çalışmanın güvenli şekilde sürdürülebilmesi için vatandaşa, "İşimizi yapalım" karşılığını verdi.