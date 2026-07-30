Evinde ölü bulunan MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın son sözleri ortaya çıktı: "Başaramadık, çok dağıldık…" | Video
30 Temmuz 2026 09:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın dün İstanbul Kilyos’taki evinde cansız bedenine ulaşıldı. Yakınlarının iki gündür haber alamadığı Kaşıkçı’nın şüpheli ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kızıl Sakal lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı’nın bir YouTube kanalına verdiği son röportajı ortaya çıktı.
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