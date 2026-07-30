SON DAKİKA: Etimesgut Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Erdal Beşikçioğlu dahil 52 kişi gözaltına alındı | Video

30 Temmuz 2026 09:10

Son dakika haberi: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında düğmeye basıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 55 şüpheli hakkında Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 52 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmanın; ihale usulsüzlüğü, rüşvet, zimmet ve örgütlü suç iddialarını kapsadığı bildirildi.