Mardin’de park halindeki TIR alev alev yandı | Video
29 Temmuz 2026 15:13
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde park halindeki TIR’da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Hanyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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