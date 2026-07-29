Batman’da park halindeki otomobil alev alev yandı | Video 29 Temmuz 2026 13:01 Batman’da park halindeyken alev alarak yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yenişehir Mahallesinde park halinde bulunan bir otomobilde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden alevlerin yükseldiğini gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.