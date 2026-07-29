Karabük'te zincirleme kaza! 1'i ağır 2 yaralı... | Video
Karabük'te iş makinesinin de karıştığı üç araçlı zincirleme kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda, Yeşilyurt Demirçelik mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne seyreden Mevlüt K. yönetimindeki 34 PAN 416 plakalı otomobil şerit değiştirdiği esnada aynı yönde önünde ilerleyen Hüseyin M.(38) yönetimindeki 34 KJU 845 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 KJU 845 plakalı otomobil, önünde seyreden D.Y. yönetimindeki Karabük Belediyesine ait 78 MAK 013 plakalı iş makinesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Karabük-Safranbolu yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.