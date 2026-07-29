Sahte polis oyunu bozuldu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı | Video
29 Temmuz 2026 09:55
Samsun'da telefonda kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 48 yaşındaki bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla para ve ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte yakalandı.
İhbar üzerine harekete geçen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucunda para ve altınları teslim alan kişinin M.C. (25) olduğunu tespit etti. Şüphelinin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli operasyon düzenlendi.
Operasyonda M.C., suça konu yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve nakit paranın tamamıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen para ve altınlara sahibine teslim edilmek üzere el konuldu.
Soruşturma devam ediyor.
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