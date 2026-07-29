Sahte polis oyunu bozuldu: 1,5 milyon liralık vurgun yapan şahıs yakalandı | Video

29 Temmuz 2026 09:55

Samsun'da telefonda kendilerini 'polis' olarak tanıtarak 48 yaşındaki bir vatandaşı yaklaşık 1 milyon 500 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla para ve ziynet eşyalarının tamamıyla birlikte yakalandı.