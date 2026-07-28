Kargo aracının çarptığı küçük çocuk, aracın altından kendi imkanlarıyla çıktı! Kaza anı güvenlik kamerasında
28 Temmuz 2026 16:46
Bursa’da, kargo minibüsünün çarpıp altına aldığı çocuk, ağır yaralandı. Çocuğun kendi imkanlarıyla aracın altından çıktığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana geldi. Sokağa dönen Tayfun Y. yönetimindeki 34 JG 1676 plakalı kargo minibüsü, yolun karşısına geçen çocuğa çarpıp altına aldı. Çevredekiler olay yerine koşarken, çocuk aracın altından kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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