Bayburt merkezli dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama | Video

28 Temmuz 2026 13:09

Bayburt merkezli nitelikli dolandırıcılık operasyonunda, araç kiralama ve kasko-sigorta bedeli bahanesiyle 56 vatandaşı dolandırdıkları belirlenen 5 şüpheli tutuklandı. Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen 385 bin 225 liraya, çok sayıda dijital materyale ve banka kartına el konuldu.