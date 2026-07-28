İstanbul Emniyeti'nden suç örgütlerine operasyon: 28 gözaltı | Video
28 Temmuz 2026 08:38
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. 7 ayrı örgüte düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı
28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.
28 Temmuz tarihinde İstanbul ve Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 SKM, Tehdit" suçları başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karıştıkları tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 4 adet ruhsatsız tabanca,1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Konu ile ilgili gerçekleştirilen operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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